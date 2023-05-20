العالم اليوم - "واقعة صادمة" ضد محمود تريزيغيه تثير الرأي العام في تركيا

انتم الان تتابعون خبر "واقعة صادمة" ضد محمود تريزيغيه تثير الرأي العام في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 01:19 مساءً - "أمر مثير للاشمئزاز"، هكذا وصف نادي طرابزون سبور التركي الموقف الذي تعرض له النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" خلال مباراة فريقه الجمعة.

ماذا حصل؟

خلال لقاء فنربخشه وطرابزون سبور، في قمة الدوري التركي مساء الخميس، أقدم لاعب فنبرخشه، التركي ساميت أكايدين، على البصق على لاعب طرابزونسبور، تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدف سجله.

الواقعة "الصادمة" أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت غالبية الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".

رد صارم من النادي

من جانبه، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، السبت، للتنديد بما حدث من ساميت أكايدين.

وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت: "هذا أمر مثير للاشمئزاز".

وواصل: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشه في 18 مايو 2023".

"إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا تريزيغيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

"نتوقع أن يتكافل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشه لاتخاذ إجراءات على الفور".

وأكمل "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقة حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".

وكان تريزيغيه قد سجل من علامة الجزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام فنربخشه.