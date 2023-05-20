العالم اليوم - ردا على إمداد أوكرانيا بـ"إف 16".. روسيا تحذر من مخاطر مهولة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 02:16 مساءً - قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، السبت، إن دول الغرب ستواجه "مخاطر مهولة" إذا أمدت أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، وفقا لوكالة تاس للأنباء.

وجاء ذلك ردا من جروشكو على سؤال بشأن تداعيات إمدادات الطائرات، التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع، الجمعة، إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.

ونقلت تاس عن جروشكو القول: "نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها".

وأضاف: "على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها".

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن "التاريخي"، الذي أبلغ قادة مجموعة السبع بأن بلاده ستدعم تشكيل تحالف لتسليم مقاتلات لكييف وتدريب طيارين.