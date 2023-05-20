العالم اليوم - تقارير عن "فضائح" ببعثة منتخب شباب العراق.. والاتحاد يرد

انتم الان تتابعون خبر تقارير عن "فضائح" ببعثة منتخب شباب العراق.. والاتحاد يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 02:16 مساءً - يواجه منتخب العراق المشارك في كأس العالم تحت 20 عاما في الأرجنتين، تحقيقا بسبب "ممارسات تخريبية" واعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته، حسب تقرير للشرطة، فيما نفى الاتحاد العراقي حدوث مشكلات في مقر إقامته.

وحصل شرطي مسؤول عن أمن المنتخب العراقي على شهادة عاملة شابة في مطعم الفندق، أكدت ان أفراد المنتخب العراقي "لمسوا أجزاء من جسدها"، الخميس، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينوس أيرس) الذي نشرته صحف أرجنتينية عدة.

ولم ترغب الفتاة، بحسب التقرير، في تقديم شكوى رسمية أو الكشف عن هويتها.

وقدم مدير الاستقبال في الفندق الذي استمع له الشرطي الأرجنتيني شهادته، بأن أعضاء المنتخب العراقي "ساروا بملابسهم الداخلية في أروقة الفندق، وفعلوا نظام انذار الحريق عمدا"، وأضاف أن سلوكيات مماثلة "لم نشهدها من قبل في الفندق".

ونقل تقرير الشرطة ان مسؤولا أمنيا أشار إلى أن أعضاء البعثة "اساؤوا التصرف مع مترجمة" محلية، و"عطلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد".

نفي عراقي

• عبر القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في منصات التواصل الاجتماعي، نفت رئاسة البعثة "الأخبار المتناقلة غير الدقيقة والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونية الأرجنتينية صباح الجمعة، بخصوص حدوث مشاكل داخل مقر إقامة منتخبنا الشبابي في العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس".

• تابع الاتحاد: "تؤكد رئاسة الوفد العراقي أن الأمور طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو الوفد، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية وتوخي الدقة في التعاطي مع المعلومات، خصوصا أن المنتخب تنتظره مباراة مهمة في افتتاح مبارياته ضمن المونديال أمام أوروغواي".

• بحسب تقرير الشرطة، فإن رئيس البعثة محمد ناصر شكرون أُبلغ رسميا بالوقائع عبر مترجمة، كما طالب رئيس اللجنة المحلية المنظمة في الاتحاد الأرجنتيني بفتح تحقيق شامل.

• أضاف الاتحاد العراقي في بيان لاحق، أنه "وسط أجواء ماطرة وبروحٍ معنوية عالية، أجرى منتخبنا للشباب وحدته التدريبية في ملعب مجمع نادي خمينيزا للتدريبات الذي يبعد 10 كم عن مقر إقامة وفد منتخبنا في مدينة لابلاتا، استعدادا لمواجهة منتخب أوروغواي"، بحضور رئيس الاتحاد "عدنان درجال وعضوي اتحاد الكرة (محمد ناصر وخلف جلال)، ومدرب منتخبنا الوطني الإسباني خيسوس كاساس".

• رفض الفندق التعليق على استفسارات لوكالة "فرانس برس".

وينطلق كأس العالم تحت 20 سنة السبت حتى 11 يونيو بمشاركة 24 منتخبا، ووقع العراق، وصيف بطل آسيا، في المجموعة الخامسة إلى جانب أوروغواي وإنجلترا وتونس.

ويخوض العراق مباراته الأولى الإثنين ضد أوروغواي، ثم يواجه تونس رابعة إفريقيا في 25 مايو، فيما يختتم مشاركته في دور المجموعات أمام إنجلترا بطلة أوروبا يوم 28 من الشهر ذاته.

وكانت البطولة مقررة سابقا في إندونيسيا، قبل أن ينقلها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى الأرجنتين، بعد سحبها من الدولة الآسيوية التي رفض مسؤولون فيها استقبال منتخب إسرائيل.