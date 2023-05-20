فرنسا تدعو مجموعة السبع لتحمل مسؤوليتها نحو ديون إفريقيا وتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - دعا مسؤولون فرنسيون مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى إلى تحمل المزيد من المسؤولية، فى زيادة تمويل الأزمات للدول الأكثر ضعفًا فى جميع أنحاء العالم، والعمل معها لإصلاح نظام تمويل ما بعد الحرب.





وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قال مسؤول فى الرئاسة الفرنسية إنه "من الضرورى أن نتصرف ونعيد التفكير بشكل جماعى فى بنية التمويل الدولية"، مضيفًا أن باريس تضغط على شركائها فى مجموعة السبع قبل مؤتمر الشهر المقبل.

وأضاف: "لدينا اليوم شبكة من بنوك التنمية فى العالم تمول التضامن الدولى، لكنها تجد قدراتها فى العمل محدودة".

ومن المقرر أن تستضيف فرنسا قمة "من أجل ميثاق مالى عالمى جديد"، يومى 22 و23 يونيو المقبل، إذ تتناول القمة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأزمة الديون وتمويل التكنولوجيا الخضراء، وعمل أدوات ضرائب وتمويل دولية جديدة وحقوق سحب خاصة.

وتسببت جائحة "كوفيد-19" فى إنهيار العديد من البلدان الفقيرة ودفعها إلى هوة الديون، إذ كان من المتوقع أن تستمر فى خدمة التزاماتها على الرغم من الصدمة الهائلة التى تعرضت لها مواردها المالية.

وأضاف مسؤول آخر: "إفريقيا مثقلة بالديون، ونحن ندفع ثمن الأزمات التى أعقبت ذلك، بما فى ذلك أزمة أوكرانيا الآن، لذا فإن مجموعة السبع تتحمل مسؤولية".

وبدلًا من التعامل مع ديون إفريقيا على أساس كل دولة على حدة، قال المسؤول الفرنسى إنه من الضرورى إيجاد طريقة منهجية للتعامل معها.

وتقترن مشاكل الديون فى إفريقيا مع عجز بعض من أفقر دول العالم عن التكيف مع التحول الأخضر، بينما تكافح أيضًا لتمويل التعامل مع أزمة المناخ وهى تعانى من تأثيرها.

ولم تفِ الدول الغنية بتعهدها بشأن تمويل المناخ حتى الآن، الذى وعدت به فى إطار تعهد سابق بجمع 100 مليار دولار سنويًا، وهو حجر عثرة رئيسى فى محادثات المناخ العالمية.

وتأمل باريس فى الاتفاق على خارطة طريق فى يونيو لمدة 18 إلى 24 شهرًا المقبلة، مع توحيد الجهود طوال عام 2023 فى قمة قادة مجموعة العشرين بالهند والجمعيات العامة للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى وقمة "كوب 28" المعنية بتغير المناخ فى دبى.