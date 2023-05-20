رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لتأمين استثمارات فى الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها أمام قادة دول مجموعة السبع، المنعقدة فى هيروشيما اليابانية، اليوم السبت، إنهم يسعون لتأمين الاستثمارات فى الهيدروجين الأخضر والانتقال للطاقة النظيفة.
وكان قادة دول مجموعة السبع الكبار الصناعية قد عقدوا لقاءً، اليوم السبت، حول الشراكة من أجل البنية التحتية.
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