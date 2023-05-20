روسيا: سنضع بعين الاعتبار نية الغرب تزويد أوكرانيا بمقاتلات «F-16»

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو ستضع بعين الاعتبار ضمن خططها نية الغرب تزويد أوكرانيا بمقاتلات "F-16".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفى بمدينة هيروشيما، على هامش انعقاد قمة مجموعة السبع "G7"، إن "جميع القدرات التى منحتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تأتى مع الافتراض الأساسى بأن الولايات المتحدة لا تمكن أو تدعم الهجمات على الأراضى الروسية".
جاء ذلك ردًا على سؤال وجهه أحد الصحفيين للمسؤول الأمريكى عن الضمانات التى قدمتها حكومة كييف لإثبات أنها لن تستخدم طائرات "F-16" المقاتلة فى تنفيذ عمليات على الأراضى الروسية.
وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن "هذا شرط أساسى لتوفير طائرات F-16 من قبل أى طرف لأوكرانيا"، لافتًا كذلك إلى أن "الأوكرانيين يؤكدون باستمرار أنهم مستعدون لاتباع تلك التعليمات".
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