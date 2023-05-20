بايدن يدعو قادة السبع لزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للدول النامية

جدة - نرمين السيد - ودعا بايدن فى كلمته، التى نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية للدول النامية، وذلك خلال جلسة عقدها قادة دول مجموعة السبع الكبار الصناعية، اليوم السبت، حول الشراكة من أجل البنية التحتية.

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