باحث سياسى: أى صراع أو حرب أو خلاف لا يجدى نفعًا بالنسبة للدول العربية

جدة - نرمين السيد - قال الباحث السياسى مخلد حازم، إن القمة العربية بجدة من أهم القمم التى شهدتها الجامعة العربية، لا سيما وأن الجميع يتجه نحو التهدئة والصلح وفتح صفحة جديدة بين الدول العربية، أن أى صراع أو حرب أو خلاف لا يجدى نفعًا بالنسبة للدول العربية.





وأضاف "حازم" خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، ذهب بكلمته إلى إحياء الجانب الاقتصادى، وربطها بأن هناك دول أخرى فى آسيا وأوروبا تقوم بعمل تكتلات اقتصادية، واستثمار الموارد الموجودة لديها، وبالتالى فأن الاقتصاد اليوم هو سيد الموقف، لأن هناك أزمة اقتصادية قد تعصف بالعالم جميعًا. وأشار إلى أن الاقتصادى هو من يقوى الدولة ويدعمها، وبالتالى الاقتصاد إذا نمى ينمو معه باقى القطاعات الأخرى، منوهًا بأن هناك انفتاح على الدول العربية المطلة على المحيط الأوروبى، لذلك فأن العراق أصبح يبحث عن مصالحه واستثماراته.

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