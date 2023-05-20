مالك عقار يقبل منصب نائب مجلس السيادة السودانى: لا بديل عن جيش واحد وموحد

جدة - نرمين السيد - وقال مالك عقار، إنه ينبغى على "الدعم السريع" إدراك أن جيشًا واحدًا هو سبيل الاستقرار، مشددًا على أنه لا منتصر فى الحرب، ولا بديل عن جيش واحد وموحد.
وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسومًا، أمس الجمعة، بإعفاء محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتى"، من منصب نائب رئيس مجلس السيادة السودانى. وأصدر مرسومًا آخر بتعيين مالك عقار، نائبًا لرئيس مجلس السيادة السودانى.
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