مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز رسائل الرئيس التونسى فى جدة

جدة - نرمين السيد - قالت نسرين رمضانى، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إن كلمة الرئيس التونسى قيس سعيد فى القمة العربية بجدة كان لها تأثير كبير فى الشارع التونسى ووسائل الإعلام التونسية، خاصة عندما شدد الرئيس تمسك تونس بنهج الحياد فيما يتعلق بالقضايا فى كل العالم، وقال: "تونس لن تكون فى أى تحالف".





وأضافت رمضانى خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن هذا النهج اعتادت عليه الدبلوماسية التونسية، واعتماده منذ استقلال البلاد، كما أكد الرئيس التونسى على مركزية القضية الفلسطينية. وتابعت: "تونس أكدت فى مناسبات عديدة أنها تدعم القضية الفلسطينية، وأنها تريد دولة فلسطينية عاصمتها القدس". ولفتت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، إلى أن مجلس نواب الشعب تمكن من إرساء مكتبه، واختيار الأعضاء الذين سيشكلون تركيبته الأساسية، خاصة أن المجلس شهد على مدى الأيام القليلة الماضية العديد من الجلسات والنقاشات، التى تهدف للاستقرار على ممثلى الكتل المختلفة فى مكتب المجلس.

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