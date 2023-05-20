طبش: التطور التكنولوجى يثير قلق الأمريكيين قبل انتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - قال عامر طبش، مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات، إن الذكاء الاصطناعى تم استعماله بآخر 5 سنوات بشكل جدى، خاصة فى صناعة الهواتف الذكية، معقبًا: "اليوم نحن لسنا بعيدين عن استخدام الذكاء الاصطناعى فى حياتنا اليومية".





وأضاف طبش خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح جديد" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الذكاء الاصطناعى أصبح يمكن استعماله لوسائل الإعلام، والتصوير، والكتابة، والحملات الانتخابية، وتسهيل عملية إنتاج الأفلام الدعائية. ولفت مستشار شؤون تكنولوجيا المعلومات إلى أن الذكاء الاصطناعى سوف ينتج أفلامًا مصورة صوت وصورة، وسوف نرى استخدامه بالانتخابات الأمريكية بشكل كبير، حيث إن الحزب الجمهورى أصدر فيديو منذ فترة هاجم فيه الرئيس بايدن مبنيًا كله على الذكاء الاصطناعى. وتابع: "سنرى عدة استخدامات للذكاء الاصطناعى من ضمن الحملات الانتخابية وعمليات التصوير الدعائية، واليوم سيستطيع المرشحون الاستغناء عن طواقم عمل كبيرة معنية بالتصوير والإنتاج وغيرها".

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