وزير خارجية روسيا: الغرب أصبح أكثر عدوانية.. وأوروبا تتبع سياسات أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، أن الغرب أصبح أكثر عدوانية وكثير التلويح بفرض عقوبات ضدنا، محذرًا من أن سياسات الغرب تثير الكثير من التوترات فى العالم.

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الولايات المتحدة تفرض سياساتها على أوروبا بخصوص أوكرانيا، وأن أوروبا تتبع السياسات الأمريكية فى أوكرانيا.