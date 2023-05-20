جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف، خلال اجتماع مجلس السياسة الخارجية والدفاعية، أن الغرب أصبح أكثر عدوانية وكثير التلويح بفرض عقوبات ضدنا، محذرًا من أن سياسات الغرب تثير الكثير من التوترات فى العالم.
وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الولايات المتحدة تفرض سياساتها على أوروبا بخصوص أوكرانيا، وأن أوروبا تتبع السياسات الأمريكية فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير خارجية روسيا: الغرب أصبح أكثر عدوانية.. وأوروبا تتبع سياسات أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.