العالم اليوم - اكتمال "الاستعدادات النهائية" قبل انطلاق أول سعوديين للفضاء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 05:20 مساءً - أعلنت الهيئة السعودية للفضاء اكتمال الاستعدادات النهائية، قبل انطلاق رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى الفضاء، الأحد.

وجاء في تغريدة الهيئة السعودية للفضاء على "تويتر"، صورتان وتعليق جاء به: "اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين، ضمن طاقم المهمة العلمية، قبل التوجه إلى الفضاء غدا الأحد".

وريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، وعلي القرني يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي، وسينطلقان إلى محطة الفضاء الدولية، في رحلة علمية تمثل حدثا تاريخيا للسعودية، وتدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء في وقت سابق، إن "هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في 22 سبتمبر 2022، وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى".

وأضافت: "هذه التجارب ستسهم في توفير إجابات من شأنها تمكين الإنسان، من خلال التوسع في الأبحاث الصحية، إلى جانب حماية كوكب الأرض عبر تطبيق تجارب علمية يُنفذ عدد منها لأول مرة في العالم، على متن المحطة".