القاهرة الإخبارية.. لبنان: النيابة العامة تدرس توقيف حاكم المصرف المركزى

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، من بيروت، إن النيابة العامة اللبنانية بدأت أمس الجمعة، دراسة مذكرة اعتقال "سلامة"، مشيرًا إلى أنها قررت الاجتماع الأسبوع المقبل لبحث إمكانية تنفيذ المذكرة، مع استدعاء "سلامة" للاستماع له.

وأضاف "سنجاب" فى رسالته، أن مذكرة التوقيف ضد حاكم مصرف لبنان جاءت بسبب تخلفه عن التحقيق أمام قاضية فرنسية فى باريس يوم الثلاثاء الماضى.

ومن جهته، أعلن حاكم مصرف لبنان بعدم تبليغه بميعاد جلسة التحقيقات، فيما أكدت الجهات القضائية اللبنانية محاولة الوصول "لسلامة" 4 مرات دون الاستدلال على عنوانه.

ويجرى التحقيق مع سلامة ومساعدته وشقيقه رجا فى لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه فى استيلائهم على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزى، فى حين ينكر الشقيقان ارتكاب أى مخالفة.

وكان المدعون الفرنسيون حددوا جلسة استماع لسلامة، فى التاسعة والنصف من صباح 16 مايو، وفقًا لوثائق المحكمة بحسب وكالة "رويترز".