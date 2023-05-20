عاجل.. القاهرة الإخبارية: «فاجنر» تعلن السيطرة على باخموت.. وأوكرانيا تنفى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، كشف قائد فاجنر، أن سيطرة قواته على باخموت استغرقت حوالى 7 أشهر. ونفى الجيش الأوكرانى، سيطرة فاجنر الروسية على مدينة باخموت بالكامل، مؤكدا أن قواته مستمرة فى القتال بباخموت.

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