العالم اليوم - الوداد المغربي يقهر صنداونز.. ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 06:22 مساءً - تعادل نادي الوداد المغربي، السبت، مع نظيره الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز 2-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي أقيم على ملعب في مدينة بريتوريا.

وانتهى لقاء الذهاب على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء 0-0، ليتأهل الوداد إلى المباراة النهائية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في المباراة النهائية.

وببذلك يتكرر نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي بنفس الفريقين، بعد أن توج الوداد البيضاوي باللقب العام الماضي على حساب الأهلي المصري 2-0.