النمسا تطالب دول الاتحاد الأوروبى بتكثيف جهود الحد من اللجوء

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية -فى بيان أصدرته اليوم- أن وزير الداخلية جيرهارد كارنر سوف يعقد محادثات عمل مع كل من وزيرة الداخلية الألمانية نانسى فيسر، ووزير الهجرة الدنماركى كار ديبفاد بيك يومى الأربعاء والخميس المقبلين فى برلين.
وذكر البيان ان الموضوع الرئيسى للمحادثات هو اتفاقية اللجوء والهجرة، والتى يتم التفاوض عليها حاليا على مستوى الاتحاد الأوروبى، كما ستكون هناك محادثات حول كيفية جعل حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى أكثر قوة.
ونوه إلى أن الدنمارك تعد رائدة فى السعى لتنفيذ إجراءات اللجوء فى بلدان ثالثة آمنة، مشيرا الى أن وزير الداخلية النمساوى برفقة وزير الهجرة فى الدنمارك سوف يتفقدان الحدود المجرية لاطلاع الوفد الدنماركى على إجراءات حماية الحدود فى ولاية بورجنلاند الحدودية.
ولفت البيان إلى أن التعاون بين الدول الثلاث سوف يمنع انتهاكات حق اللجوء، ويمكن أن يتم توجيه ضربة خطيرة لتهريب البشر.
يشار إلى أن اتفاق اللجوء والهجرة يأتى حاليا على رأس جدول أعمال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى، حيث سيدرج على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية فى 8 يونيو المقبل فى لوكسمبورج.
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