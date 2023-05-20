الجيش الأوكرانى: سنخرج من باخموت لأسباب أمنية عاجلا أم آجلا

جدة - نرمين السيد - وأعلن قائد مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجين، السيطرة على كامل مدينة باخموت، مشيرا إلى أن قواته ستبدأ فى تسليم باخموت للجيش الروسى الخميس المقبل.
وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، كشف قائد فاجنر، أن سيطرة قواته على باخموت استغرقت حوالى 7 أشهر.
فيما نفى الجيش الأوكرانى، سيطرة فاجنر الروسية على مدينة باخموت بالكامل، مؤكدا أن قواته مستمرة فى القتال بباخموت، إلا أنه تراجع وقال إن خروج من باخموت سيحدث عاجلا أم آجلا.
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