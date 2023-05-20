العالم اليوم - بهدف كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يضع قدما بدوري أبطال أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 07:19 مساءً - أحرز كاسيميرو لاعب الوسط هدفا رائعا ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، والاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح رصيد مانشستر يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع، وبفارق الأهداف خلف نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب. وسيطر يونايتد على اللعب في البداية، وسجل الهدف بعد 9 دقائق عندما حاول ماركوس سينيسي مدافع بورنموث إبعاد تمريرة من كريستيان إريكسن، لكن كاسيميرو تابعها وسجل بتسديدة رائعة.

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