سوناك يلتقى رئيسى أوكرانيا وإندونيسيا على هامش قمة السبع فى اليابان

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، اليوم السبت، برئيسى أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى، وإندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة فى مدينة هيروشيما فى اليابان.





ووصف سوناك -وفقا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية- زيارة زيلينسكى لقمة مجموعة السبع بأنها "لحظة تاريخية"، مشيرا إلى أن ذلك يعد إثباتا لدعم المجتمع الدولى الثابت لأوكرانيا ضد "العدوان الروسى"، على حد تعبيره.

وجدد التأكيد على أن المملكة المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية اللازمة لكسب الحرب وتأمين السلام العادل.. وأطلع زيلينسكى على التقدم الإيجابى فى مجموعة السبع حتى الآن، بما فى ذلك العقوبات الجديدة ضد روسيا وتوفير الطائرات المقاتلة.

ومن جهته، أعرب زيلينسكى عن تطلعه إلى إحراز مزيد من التقدم فى المحادثات مع دول مجموعة السبع والشركاء الآخرين بشأن دعم أوكرانيا والعمل ضد السلوك الروسى المزعزع للاستقرار وغير القانونى.

وخلال لقائه بالرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بحث سوناك فرص تنمية التجارة والاستثمار بين المملكة المتحدة وإندونيسيا، لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الجديدة.

ورحب سوناك بالتقدم الذى أحرزته إندونيسيا مؤخرًا فى معالجة إزالة الغابات ومشاركتها النشطة فى شراكة قادة الغابات والمناخ التى تم إطلاقها خلال قمة المناخ فى جلاسكو، مشيدا بقيادة الرئيس الإندونيسى لمجموعة الـ20، معربا عن تطلعه لتعاونهما المستمر فى قضايا، مثل الأزمة فى أوكرانيا والموافقة على انعقاد مجموعة الـ20 المقبلة فى الهند.