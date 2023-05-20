عاجل.. الصين: مجموعة السبع تعطل السلام العالمى

جدة - نرمين السيد - وقالت مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى، فى اجتماعها اليوم السبت فى مدينة هيروشيما اليابانية، إنها تعارض إجراءات الصين العسكرية بآسيا والمحيط الهادئ. وفى الوقت ذاته، طالبت مجموعة السبع، الصين بالضغط على روسيا لوقف الحرب فى أوكرانيا. كما طالب قادة دول السبع روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا دون شروط مسبقة.

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