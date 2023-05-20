العالم اليوم - بالفيديو.. تحطم مقاتلة "إف 18" والطيار ينجو بحياته

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. تحطم مقاتلة "إف 18" والطيار ينجو بحياته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 08:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، السبت، أن مقاتلة من طراز "إف 18" تحطمت في قاعدة جوية بمدينة سرقسطة، لكن الطيار قفز منها بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع على "تويتر" إن الطائرة سقطت في محيط القاعدة، التي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترا خارج المدينة، وتعود إلى سلاح الجو والفضاء الإسباني.

وتظهر لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، الحادث المأساوي.

وتبدو الطائرة كما لو كانت خارج السيطرة في الجو، بينما يحاول قائدها إعادتها إلى وضعيتها الطبيعية من دون جدوى.

وفي النهاية هوت الطائرة واصطدمت بالأرض محدثة انفجارا ضخما، إلا أن الطيار كان قد نجح في القفز منها ونجا بحياته.

ونقل الطيار إلى المستشفى وحياته ليست في خطر، وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إن الطائرة كانت تتدرب على معرض طيران عندما وقع الحادث.

وأخبر الحرس المدني وكالة "أسوشيتد برس" أن واحدة من دورياته كانت أول من وصل للطيار الذي سقط أمام سياج خارجي يحيط بالقاعدة.

ووفقا له، عانى الطيار جروحا في ساقيه، على الأرجح لأنه قفز بمظلة قفز من ارتفاع منخفض، وأضاف أنه سيتعاون مع الجيش للتحقيق في الحادث.

وأوضح الحرس المدني أن المعلومات الأولية التي قدمها الطيار تشير إلى أن الطائرة عانت عطلا فنيا على ما يبدو.

وتشكل الطائرة "إف 18" أميركية الصنع جزءا من دفاعات جوية منذ الثمانينات، واشترتها قوات جوية من دول حليفة عدة.

وحصلت القوات الإسبانية على أول 72 نموذجا من "إف 18" عام 1983.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب التعقيب على الفور.