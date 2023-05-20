زيلينسكى يدعو ماكرون إلى دعم تحالف المقاتلات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى اجتماع مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون على أهمية دعم فرنسا لتحالف تزويد أوكرانيا بالطائرات المقاتلة ومشاركة البلاد فى مهمة تدريب الطيارين الأوكرانيين.





ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت أن الرئيسين التقيا فى هيروشيما، اليابان حيث تعقد مجموعة السبع. شكر زيلينسكى فرنسا على قراراتها المهمة المتعلقة بالدعم العسكرى والإنسانى لأوكرانيا. وشدد على أولوية تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية وإشراك أكبر عدد ممكن من البلدان فى هذه العملية. أطلع زيلينسكى الرئيس الفرنسى على زيارته المثمرة لقمة الجامعة العربية. شكر زيلينسكى ماكرون لبدء تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال زيارته لفرنسا فى 13 مايو ومواصلة التعاون الدفاعى.

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