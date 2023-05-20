عاجل.. الجيش اللبنانى يعلن القبض على قائد بتنظيم القاعدة الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش اللبنانى فى بيان "إنه بعد مسار طويل من العمل الأمنى والجهود الاستعلامية على مدى سنوات، أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بتاريخ 19/ 5/ 2023 فى بلدة دير عمار- الشمال المواطن (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسى خلاياه فى لبنان، وقد اضطلع بدور ريادى مواكب لتأسيس تنظيم فتح الإسلام الإرهابى".

وأضاف "كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار فى العام 2007 بعد معركة نهر البارد ليعود ويؤدى دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمَى داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التى نشطت شمال لبنان، وعمل على إيواء أحد أخطر قادتِها بعد معركة طرابلس فى العام 2014 حين اتحدت هذه المجموعات لقتال الجيش اللبنانى فى أحياء مدينة طرابلس وبلدة بحنّين".