الصين: مجموعة السبع تعطل السلام العالمي

الصين: مجموعة السبع تعطل السلام العالميشنت الصين هجوماً لاذعاً على دول مجموعة السبع الكبرى لما اسمته استمرار إعطاء إملاءات للصين بشأن حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم نُشر على الموقع الرسمي للوزارة ان "شؤون هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي شؤون داخلية بحتة للصين، وتعارض الصين بشدة أي تدخل من قبل قوى خارجية تحت ستار حقوق الإنسان".

وأضافت ان على دول "مجموعة السبع" أن تتوقف عن إلقاء اللوم على الصين في القضايا المتعلقة بهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت، و"التفكير بعمق في تاريخها وانتهاكات حقوق الإنسان".

من جانبه أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، أن "القرارات التي اتُخذت في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان، تهدف إلى الردع المزدوج لروسيا والصين".

وأضاف انه "بالمعنى الدقيق للكلمة، فإن أي دولة أخرى تطالب بمكانة مستقلة في النظام العالمي ستكون هي الأخرى المنافس ويتم قمعها".