العالم اليوم - لبنان.. الجيش يصطاد قياديا بارزا في تنظيم القاعدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 09:22 مساءً - أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف قيادي بارز في تنظيم القاعدة ببلدة دير عمار شمال شرقي مدينة طرابلس.

لم يذكر الجيش اسم القيادي، لكنه عرفه بالأحرف الأولى من اسمه "ط.م.". وجاء في بيان الجيش أن وحدة خاصة من مديرية المخابرات نفذت عملية التوقيف الجمعة، وأضاف أن "ط.م. هو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسس خلاياها في لبنان".

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