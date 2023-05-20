رئيس المركز الأوكرانى للحوار: إعلان فاجنر السيطرة على باخموت وهمى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكرانى للحوار، من كييف، إن الجيش الأوكرانى لا يزال يؤكد وجود قواته فى أطراف باخموت، وإن القوات تتمركز فى الاتجاه الشمالى الغربى للمدينة، موضحًا فى الوقت ذاته، أن سقوط مدينة باخموت لا يعنى انتهاء الحرب أو المعركة، وأن القوات الأوكرانية ماضية فى الدفاع عن أراضيها.





وأضاف "أبو الرب" فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بعض الخبراء العسكريين الأوكران أكدوا أن إعلان قوات فاجنر السيطرة الكاملة على باخموت مزيف، وأن فاجنر استنفدت العديد من قواتها، وإعلانها بتسليم باخموت الخميس المقبل ما هو إلا سعى لوضع القوات الروسية فى خط المواجهة. وأعلن قائد مجموعة فاجنر السيطرة على كامل مدينة باخموت، وأن قواته ستبدأ تسليم باخموت للجيش الروسى الخميس المقبل، من جانبه نفى الجيش الأوكرانى سيطرة فاجنر الروسية على باخموت بالكامل، وأن قواته مستمرة فى القتال.

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