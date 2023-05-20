القاهرة الإخبارية.. السعودية تدعو الأطراف السودانية إلى الالتزام بالتهدئة

جدة - نرمين السيد - أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، اقتحام وتخريب سفارة دولة قطر فى العاصمة السودانية الخرطوم.



جدة - نرمين السيد - أدانت واستنكرت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، اقتحام وتخريب سفارة دولة قطر فى العاصمة السودانية الخرطوم. وحسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، دعت الخارجية السعودية، الأطراف السودانية إلى الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة.

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