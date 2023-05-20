نصرالله يرد على اتهام "حزب الله" بـ"تجارة الكبتاغون"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 20 مايو 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- رد حسن نصرالله، الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية، الجمعة، على اتهام جماعته بالتعامل مع تجار مخدرات لتهريب "الكبتاغون" إلى دول عربية، واصفا هذه الاتهامات بـ"الكاذبة" ومعتبرًا أنه لولا "دور حزب الله" لما تمكنت الحكومة اللبنانية من مواجهة تجار المخدرات.

وقال نصرالله في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لمقتل مصطفى بدر الدين: "مع كل حادثة تحصل يتم اتهام حزب الله بتجارة الكبتاغون وكل ذلك كذب وخيانة وقلة أخلاق".

وأردف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني قائلا: "موقفنا الشرعي والجهادي يرفض الاستعانة بمهربي المخدرات لنقل سلاح المقاومة".

وتابع نصرالله: "لولا مساعدة حزب الله لما تمكنت السلطات اللبنانية من مواجهة عدد من تجار المخدرات في لبنان".

وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال الأمين العام لـ"حزب الله": "دعوة الرئيس بشار الاسد إلى الجامعة العربية هي خطوة مهمة جدا وأقول إن سوريا بقيت في مكانها ولم تغير موقفها".

وأردف نصرالله: "لبنان مطالب بعودة العلاقات الطبيعية مع سوريا فماذا تنتظر حكومة تصريف الأعمال اللبنانية؟"، وأشار إلى أنه لو كان "حزب الله" مستلما زمام القيادة في لبنان لأعاد العلاقات الطبيعية مع دمشق منذ زمن.

نصر الله: وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوّتت على الاحتلال تحقيق أهدافه

توجّه الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في الذكرى السابعة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين، بالتبريك إلى الشعب الفلسطيني وقيادات المقاومة ومجاهديها بالشهداء الذي قَضَوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي، كما عزّى باستشهاد الأسير خضر عدنان.

وقال نصر الله إنّ "العدو الإسرائيلي هو من بدأ العدوان في هذه الجولة باغتيال القادة الشهداء في سرايا القدس و7 نساء وأطفال"، مشيراً إلى أنّ "نتنياهو يسعى، من خلال العدوان، لمعالجة التشتت في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه الشعبي".

ورأى أنّ "الاحتلال يسعى إلى ضرب البنية القيادية لسرايا القدس وتدمير قوتها الصاروخية، وهو يفترض أن العدوان سيؤدي إلى إضعاف قيادة حركة الجهاد الإسلامي وترميم الردع مع غزة".

وتابع نصر الله أنّ "قيادة حركة الجهاد الإسلامي تعاطت بشكل حكيم وهادئ بعد اغتيال القادة في سرايا القدس، وتواصلت مع قيادة كتائب القسام كي يكون الموقف موحداً".

وأكد نصر الله أنّ "العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة"، مشيراً إلى أنّ"وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوتت على الاحتلال تحقيق أهدافه".

كما ذكر أنّ "فصائل المقاومة تمتلك قدرة كبيرة على ترميم بنيتها القيادية السياسية والعسكرية بسرعة، وأنّ ترميم سرايا القدس لبنيتها القيادية سريعاً فاجأ الاحتلال".

وشدد نصر الله على أنّ "وصول الصواريخ إلى جنوب تل أبيب وإلى القدس أربك الاحتلال"، مشيراً إلى أنّ "نتنياهو لا يستطيع الكذب على المجتمع الإسرائيلي بالقول إنّه رمم قدرة الردع، فوقف المقاومة في غزة متماسك، وقد أفشلت هدف العدو في ترميم الردع".

وأكد أيضاً، أنّ "ما جرى حتى الآن يُفهم العدو جيداً أنّ أي عملية اغتيال لن تمر وستؤدي إلى مواجهة واسعة، والمعركة اليوم هي معركة الحماية وضمان أمن الشعب الفلسطيني".

كما قال: "معركة غزة مهمة وتأثيراتها لا تقتصر على القطاع بل على عموم المنطقة، ونحن على اتصال دائم بقيادة المقاومة في غزة ولن نتردد في تقديم المساعدة في أي وقت تفرض المسؤولية".

ورأى نصر الله أنّ "غالباً ما يتأثر لبنان بالقضايا والتطورات والأحداث في المنطقة والإنسان يجب أن يقارب الوقائع بصدقية ولا يتهرب منها"، مضيفاً: "من إعتقد أن إسرائيل باقية في لبنان، وأن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي تبين أنهم مخطئون وكل رهاناتهم وثقافتهم انهارت لأنها بنيت على حسابات خاطئة".

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