العالم اليوم - مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي بعد "هدية من أرسنال"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 10:19 مساءً - توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها منافسه أرسنال على يد مضيفه نوتنغهام فورست، السبت، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي تتبقى له مباراة واحدة.

وحصد سيتي، الذي يواجه تشلسي الأحد، لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، والخامسة في آخر 6 مواسم.

وسجل النيجيري تايو أونيي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 19، بعد تمريرة بالخطأ من مارتن أوديغارد نجم "المدفعجية".

وتأكد بقاء فورست بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17 الذي يملك مباراة واحدة، و7 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز 19 الذي يملك مباراتين متبقيتين.

وهبط ساوثامبتون في وقت سابق إلى الدرجة الثانية.