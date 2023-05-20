العالم اليوم - البوندسليغا يشتعل.. ضربة صاعقة لبايرن وفرصة ذهبية لدورتموند

انتم الان تتابعون خبر البوندسليغا يشتعل.. ضربة صاعقة لبايرن وفرصة ذهبية لدورتموند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 10:19 مساءً - تلقى بايرن ميونيخ هزيمة مخيبة 1-3 من ضيفه لايبزيج، السبت، لتصبح آماله في حصد لقب الدوري الألماني معلقة قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويستطيع بوروسيا دورتموند منافس بايرن، خطف صدارة الدوري، الأحد.

وتقدم بايرن بتسديدة قوية من سيرج غنابري، لكنه تراجع بشكل غريب ليستقبل 3 أهداف في الشوط الثاني بواسطة كونراد لايمر وركلتي جزاء من كريستوفر نكونكو ودومينيك سوبوسلاي.

وبقي بايرن في الصدارة برصيد 68 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند، الذي يحل ضيفا على أوغسبورغ الأحد.

وإذا انتصر دورتموند ستكون له اليد العليا في حسم اللقب للمرة الأولى في 11 عاما، عندما يستضيف ماينز السبت، في ختام البطولة.

وبفوزه الأول على الإطلاق في ميونيخ، ضمن لايبزيج المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويخرج بايرن لمواجهة كولن في ختام الموسم، السبت.