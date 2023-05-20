لافروف: عملية التخلص من «الدولرة» بدأت فى العالم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم (السبت)، فى إشارة إلى الدول التى لا تعتمد على الدولار الأمريكى فى المعاملات التجارية الدولية، إن عملية التخلص من "الدولرة" بدأت عمليا فى جميع أنحاء العالم.





ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن لافروف قوله فى الاجتماع الحادى والثلاثين لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسى إن "عملية نزع الدولرة بدأت فى الممارسة وفى الخطابات المفاهيمية".

وتابع: فى إطار مجموعة البريكس، اقترحت البرازيل فى القمة المقبلة فى أغسطس، مراجعة تفصيلية لواجبات حماية المعاملات المالية فى هذه المجموعة وحماية بنك التنمية الجديد من سوء الاستخدام المستمر لدور هذه المجموعة. ينبغى القيام به. دولار. نقترح العديد من المبادرات المتعلقة بهذا الموضوع. وأضاف أن لروسيا العديد من الحلفاء والأصدقاء المتشابهين فى التفكير.

ووفقًا للافروف، ترى روسيا إلى أى مدى يرسل الغرب سفراءه إلى الدول الأخرى ويطلب منهم قطع معظم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع روسيا، إن لم يكن كلها.

"لقد أصدروا قائمة بالسلع التى يجب حظر تصديرها إلى روسيا … الآن أنا لا أبالغ … فى الآونة الأخيرة، سافر ثلاثة أشخاص – أمريكى وإنجليزى وممثل عن الاتحاد الأوروبى – إلى هذا البلد. دول آسيا الوسطى، ولكن، أكرر، هم "أى الدول الغربية" يعرفون جيدًا كيف يتعاملون مع المشكلات التى يخلقونها بأنفسهم لبلدان أخرى.

فى النهاية، قال لافروف: "قد يكون لديهم نتيجة معينة على المدى القصير، قد يكون لديهم بعض الفوائد، ولكن على المدى الطويل، سوف يبتعد الأمريكيون أولاً عن الفرع الذى يجلسون فيه، بما فى ذلك الفرع الدولى. دور." صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ودور الدولار فى الاقتصاد العالمى.

فى وقت سابق، قالت فولا سامبو (دكتوراه) من جامعة جنوب إفريقيا، وهى خبيرة فى الاقتصاد والإدارة، لوكالة تاس للأنباء إن الجهود المبذولة لإنشاء عملة احتياطية للأغراض التجارية من قبل دول البريكس ستُنظر إليها على أنها إزالة للدولرة. يمكن أن يؤدى إلى انخفاض فى الاعتماد على العملة الأمريكية.