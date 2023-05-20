العالم اليوم - البحرين تستأنف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 مايو 2023 11:16 مساءً - أعلنت البحرين، السبت، أنها قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد عام ونصف عام من القطيعة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تعزيزا للعلاقات الأخوية بين البلدين".

وسارع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إلى الترحيب بقرار البحرين، قائلا: "نثمن هذا القرار ونرحب به في سياق علاقات الأخوة بين البلدين"، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وتابع ميقاتي: "أكرر ما قلته في قمة جدة من شكر لبنان للدول الشقيقة، وخاصة أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، على إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها، وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة، متمنيا عودة سريعة لجميع الأخوة العرب إلى لبنان".

وكان ميقاتي تشاور مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب، وتوافقا على "أهمية تلقف هذه البادرة والبناء عليها من أجل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين"، وفق بيان رئاسة مجلس الوزراء.