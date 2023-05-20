إدراج أكثر من 90 شركة بحزمة العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، فى مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية، إن الاتحاد الأوروبى سيشمل أكثر من 90 شركة فى الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أشارت دير لاين، فيما يتعلق بالشركات ذات الصلة، إلى أن هناك أدلة مزعومة على التحايل على العقوبات المناهضة لروسيا.

ونقلت وكالة "تاس" عنها قولها: "فى الحزمة الحادية عشرة، لدينا أكثر من 90 شركة حول العالم، ولدينا دليل واضح على أنها تنتهك العقوبات، أى تسليم البضائع الخاضعة للعقوبات إلى روسيا مباشرة من الاتحاد الأوروبى عبر دول ثالثة".

وأكدت أنه من بين هذه الشركات، هناك ثمانى شركات مسجلة فى الصين.

فى 15 مايو، صرّحت فون دير لاين بأن العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا التى يفرضها الاتحاد الأوروبى ستزيد القيود على عبور البضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى دول ثالثة عبر روسيا.