الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليا جديدا لتعزيز الاستيطان

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، مخططا للاحتلال الإسرائيلى ببناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى القدس المحتلة، ضمن ما يعرف بالمخطط الهيكلى 2000.





واعتبرت الوزارة -فى بيان صحفى اليوم- أن المخططات الجديدة تعد امتدادًا لعمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطينى وربطها بالعمق الإسرائيلى، واستخفافا إسرائيليا رسميا بقرارات الشرعية الدولية والمواقف والمطالبات الأممية الداعية لوقف الاستيطان، وتخريبا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة. حذّرت الوزارة من مغبة التعامل مع عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان الاستعمارى وبناء وحدات استيطانية جديدة كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر وتتواصل باستمرار، مطالبةً بتدخل دولى عاجل يحترم قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 ويجبر دولة الاحتلال على وقف بناء هذه المخططات.

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