زيلينسكى: نجهز لخطوات مشتركة جديدة مع حلفائنا ردا على الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى -فى كلمة له عبر الفيديو نقلتها اليوم قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن كييف تنسق المواقف مع الشركاء ومن بين ذلك أسلحة دفاع جوى وطائرات مقاتلة.

وأوضح - الذى جاءت كلمته بعد عقد اجتماعات مع العديد من القادة على هامش قمة مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما باليابان- أن بلاده تحاول إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من البلدان والقادة من أجل أوكرانيا، بما يشمل برامج طويلة الأمد لدعم أوكرانيا.

وشدد الرئيس الأوكرانى "سنبذل قصارى جهدنا لضمان مشاركة العالم فى مبادرتنا للسلام على أعلى مستوى ممكن".