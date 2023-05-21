فاغنر تعلن سيطرة الروس على كامل باخموت

فاغنر تعلن سيطرة الروس على كامل باخموتأعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين اليوم على سيطرة القوات الروسية على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف الماضي.

ونقلت وكالة نوفوسيتي الروسية للانباء عن بريغوجين قوله في تسجيل مصور من المدينة انه "بحلول ظهر اليوم 20 مايو، تمت السيطرة على الجزء الأخير من أرتوموفسك"، وذلك "بعد 224 يوماً من القتال".

وأعرب بريغوجين عن شكره الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والجنرالين سيرغي سوروفيكين وميخائيل ميزينتسيف على الدعم الذي قدم لمقاتلي "فاغنر" خلال ملحمة أرتيوموفسك.

وأضاف بريغوجين أنه اعتباراً من 25 مايو، ستبدأ "فاغنر" في سحب وحداتها من أرتيوموفسك للاستراحة وإعادة التدريب، بينما ستنتقل السيطرة على المدينة لوزارة الدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال أحد مقاتلي "فاغنر" لوكالة "نوفوستي" إن الفصائل الهجومية وصلت إلى الطريق المؤدي إلى قرية أيفانوفسكويه التي تسيطر عليها قوات كييف في ضواحي أرتيوموفسك، والتي أصبحت "خط النهاية" في معارك المدينة.

وكانت المعركة للسيطرة على باخموت المدمرة والتي يشكك خبراء في أهميتها الاستراتيجية، الأطول والأكثر دموية في النزاع، وتكبد الجانبان فيها خسائر كبيرة فيها.