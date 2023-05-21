العالم اليوم - مصادر..التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين طرفي النزاع في السودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:22 صباحاً - أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين وصفتهما بأنهما من طرفي التفاوض، بالتوصل إلى اتفاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام، تبدأ بعد 48 ساعة.

ووفق مصادر سودانية، فإن اتفاق الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع، يتضمن خروج المسلحين من المستشفيات وإصلاح المرافق. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق نصّ على "رقابة مزدوجة" على الأرض والجو عبر الأقمار الاصطناعية والمسيرات. وتشهد مدينة جدة محادثات غير مباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع برعاية سعودية أميركية تبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية في السودان. ويعيش السودان على وقع اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل. وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وشهدت مناطق جنوب وشرق مدينة أم درمان منذ منتصف الليلة الماضية اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين طرفي النزاع.

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