العالم اليوم - ميلان يضمد جراحه.. وأتالانتا يتشبث بآماله القارية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 12:22 صباحاً - ضمّد ميلان جراح الخروج من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد جاره إنتر ميلان، بإكرامه وفادة سمبدوريا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين الى الدرجة الثانية 5-1 بينها هاتريك للمهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبكّر ميلان بالتسجيل عبر جناحه الدولي البرتغالي رافايل لياو في الدقيقة التاسعة إثر تمريرة من الإسباني إبراهيم دياس، لكن فرحته لم تدم سوى 11 دقيقة حيث أدرك سمبدوريا التعادل بواسطة قائده المخضرم فابيو كوالياريلا البالغ من العمر 40 عاما في الدقيقة 20.

وتابع دياس هوايته في التمريرات الحاسمة وصنع الهدف الثاني لجيرو في الدقيقة 23، قبل أن يضيف الاخير هدفه الشخصي الثاني والثالث لميلان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

ونجح دياس في تعزيز تقدم ميلان مطلع الشوط الثاني إثر تمريرة من ساندرو تونالي في الدقيقة 63، قبل أن يتمكن جيرو من تحقيق الهاتريك بعد تمريرة من لياو في الدقيقة 68.

وعزز ميلان موقعه في المركز الخامس برصيد 64 نقطة مشددا الخناق على لاتسيو صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والذي يحل ضيفا على أودينيزي الأحد.

ووضع ميلان حدا لثلاث هزائم متتالية في مختلف المسابقات، حيث سقط أمام ضيفه وجاره إنتر 0-2 في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية العريقة، ثم انهزم بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه سبيتسيا في الدوري، قبل أن يخسر امام إنتر 0-1 في إياب دور الأربعة لدوري الأبطال.

وتشبث أتالانتا بآماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل بفوزه على ضيفه هيلاس فيرونا 3-1.

وقلب أتالانتا الطاولة على ضيفه الذي تقدم مبكرا عبر لاعب وسطه الصربي داركو لازوفيتش في الدقيقة 11، فردّ رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني بثلاثية تناوب على تسجيلها دافيدي تساباكوستا (22) والكرواتي ماريو باساليتش (53) والدنماركي راسموس هويلوند (62).

وعاد أتالانتا إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وحقق فوزه الثامن عشر هذا الموسم فرفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز السادس المؤهل لمسابقة كونفرنس ليغ بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان، وبفارق أربع نقاط خلف لاتسيو.

وبدوره استعاد بولونيا نغمة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه كريمونيزي 5-1.

وحسم بولونيا نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها النمسوي ماركو أرناتوفيتش (14) والاسكتلندي لويس فيرغوسون (27) والنمسوي الاخر ستيفان بوش (45+1).

وأضاف ريكاردو أرسوليني الهدف الرابع في الدقيقة 62، قبل أن يطرد لتلقيه الانذار الثاني (73)، وعلى الرغم من النقص العددي في صفوف فريقه سجل نيكولا سانسوني الهدف الخامس (80).

وسجل دانيال تشيوفاني هدف الشرف لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وهذا الفوز هو الأول لبولونيا بعد أربعة تعادلات وخسارتين، والثالث عشر هذا الموسم فارتقى إلى المركز التاسع مؤقتا برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا وتورينو اللذين يلتقيان الأحد على أرض الأخير، فيما مني كريمونيزي بخسارته الثانية تواليا والعشرين هذا الموسم فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير وباتت حظوظه صعبة في البقاء.

وسيلحق كريمونيزي بسمبدوريا إلى الدرجة الثانية في حال تعادل سبيتسيا (30 نقطة) مع مضيفه ليتشي غدا.

ويتفوق كريمونيزي على سبيتسيا في المواجهتين المباشرتين (تعادلا 1-1 في المرحلة العاشرة، وفاز كريمونيزي 2-0 في المرحلة الرابعة والثلاثين).

ويلعب يوم الأحد نابولي مع إنتر، وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي روما مع ساليرنيتانا، وإمبولي مع يوفنتوس.