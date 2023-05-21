سويسرا: مقتل طيار وراكبين فى تحطم طائرة قرب الحدود الفرنسية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة السويسرية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فى حادث تحطم طائرة خفيفة صباح اليوم السبت، فى منطقة بونت دو مارتيل بالقرب من الحدود الفرنسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت الشرطة المحلية إن الحادث وقع صباح اليوم فى غابة بالقرب من قرية لا كومب ديرنييه فى كانتون نيوشاتل. وأودى الحادث بحياة الطيار والراكبين. وقالت الشرطة إن عمليات الإنقاذ كانت صعبة لأن الحادث وقع على أرض شديدة الانحدار. وأضافت أن سبب الحادث لم يتضح بعد، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا.

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