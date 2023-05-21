القاهرة الإخبارية.. جمانة هاشم تفضح تغلغل تنظيم الإخوان فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - تناولت جمانة هاشم فى برنامج "10 داونينج ستريت" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مقدمة قوية حول تنظيم الإخوان الإرهابى ونشاطه فى أوروبا وفضخت خريطة التغلغل للتنظيم فى دول أوروبا.





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