نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وقفة تضامنية أمام الكالوتي نصرة للشعب الفلسطيني في عمان .. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 21 مايو 2023 01:10 صباحاً - دوت الخليج :- نظمت فعاليات شعبية وحزبية اليوم الجمعة، وقفة تضامنية، أمام مسجد الكالوتي غربي العاصمة عمان، نصرة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ومدينة القدس .

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بمسؤولياتهم ووقف هذه الانتهاكات المستمرة .

وردد المشاركون هتافات عبرت عن دعمهم وفخرهم بالشعب الفلسطيني، وصمود الأهالي في مدينة القدس ضد مخططات الحكومة الإسرائيلية لترحيلهم.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وقفة تضامنية أمام الكالوتي نصرة للشعب الفلسطيني في عمان .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.