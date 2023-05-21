العالم اليوم - صور فضائية لأكثر جرم سماوي بركاني في النظام الشمسي

انتم الان تتابعون خبر صور فضائية لأكثر جرم سماوي بركاني في النظام الشمسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 01:23 صباحاً - كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا التقطها المسبار "جونو" عند اقترابه من قمر المشتري "آيو" الذي يعج بالبراكين والحمم.

ووفق العاملين على مشروع المسبار "جونو"، فإنه سيواصل الاقتراب أكثر من قمر المشتري "آيو"، خلال هذا العام.

وحسبما ذكر سكوت بولتون، المسؤول في بعثة المسبار، لموقع "ماشابل"، فإن هذه الصور كانت لـ"جونو" في رحلته رقم 51 حول المشتري.

وأضاف بولتون: "لا يتجه المسبار نحو المشتري مباشرة، ولكنه يقوم بمناورات قريبة حول الكوكب العملاق".

وتابع قائلا: "أيو هو أكثر جرم سماوي بركاني نعرفه في نظامنا الشمسي".

وعن أهمية المهمة التي يقوم بها "جونو"، أوضح بولتون: "من خلال مراقبتها على فترات ومن زوايا مختلفة، يمكننا مشاهدة كيف تتطور البراكين وكم مرة تنفث حممها، وتغير شكل هذه المقذوفات، الأمر الذي سيقودنا لمعلومات ثمينة للغاية".