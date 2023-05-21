مسئول أوكرانى: هجوم روسى على منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمى ميكولا لوكاشوك أن القوات الروسية قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة نيكوبول ومنطقة تشيرفونوهريفكا فى منطقة دنيبروبتروفسك؛ ما أدى إلى إصابة سيدة.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن لوكاشوك قوله، إن منطقة نيكوبول تعرضت مرة أخرى لنيران الجيش الروسي؛ حيث قصفوا نيكوبول ومنطقة تشيرفونوهريفكا بالمدفعية الثقيلة وأطلقوا أكثر من 20 قذيفة؛ لتصاب سيدة تبلغ من العمر 46 عاما؛ وهى فى حالة مستقرة؛ وستتلقى العلاج فى العيادة الخارجية.

وبحسب لوكاشوك، فقد تضررت بنايتان سكنيتان من 5 طوابق بشكل خطير فى نيكوبول، بالإضافة إلى حوالى 15 منزلا منفصلا وسبعة مبانٍ منزلية وعشرات الألواح الكهروضوئية وشبكات الكهرباء وأنابيب الغاز ليترك حوالى 1000 مستهلك منزلى بدون كهرباء بينما جارى أعمال الإصلاح.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.