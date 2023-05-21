العالم اليوم - في عقر داره..سوسيداد يفسد احتفالات برشلونة بلقب "الليغا"

انتم الان تتابعون خبر في عقر داره..سوسيداد يفسد احتفالات برشلونة بلقب "الليغا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 02:20 صباحاً - أفسد ريال سوسيداد احتفالات برشلونة بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بين جماهيره بعد أن تغلب على مضيفه 2-1 ليلحق به أول هزيمة هذا الموسم في كامب نو يوم السبت.

وضمن فريق المدرب تشافي هرنانديز التتويج باللقب للمرة 27 قبل أربع جولات من النهاية عقب فوزه 4-2 على جاره إسبانيول الأسبوع الماضي.

وساد شعور بين الجماهير في كامب نو بانتهاء الموسم وانتظر الجميع الاحتفالات بعد صفارة النهاية.

لكن سوسيداد حرص على تعكير صفو الأجواء وتقدم سريعا عبر ميكل ميرينو بلمسة متقنة في الدقيقة الخامسة.

وعزز ألكسندر سورلوث تفوق الزوار في الدقيقة72‭ ‬ بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفا شرفيا لبرشلونة من ضربة رأس قريبة المدى في الدقيقة 90 معززا تصدره لقائمة هدافي المسابقة برصيد 22 هدفا.

وقبل ثلاث مباريات من النهاية أحكم سوسيداد قبضته على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا برصيد 65 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مطارده فياريال خامس الترتيب الذي هزم جيرونا 2-1 في وقت سابق اليوم.

ويتقدم برشلونة بفارق 14 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يواجه بلنسية غدا الأحد، ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث ولديه 69 نقطة.