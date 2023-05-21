اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع

جدة - نرمين السيد - ووفقا للاتفاق، يحق للطرفين تجديد الهدنة لمدة يتم تحديدها بناء على التوافق بين الجيش السودانى والدعم السريع. و يقوم الطرفان بتأمين وتوفير المرور إلى الطرق دون عوائق على طول الممرات أو المسارات المحددة لإيصال المساعدات الإنسانية ويلتزم الجيش السودانى والدعم السريع بفك الاشتباك بين قواتهما حال وجود أى قتال مع بدء تنفيذ الاتفاق.

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