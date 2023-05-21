العالم اليوم - أول تعليق من لاعب فنربخشة على حادثة تريزيغيه المثيرة للجدل

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق من لاعب فنربخشة على حادثة تريزيغيه المثيرة للجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 06:22 صباحاً - علّق لاعب فنربخشة التركي سامت أكايدين على الحادثة التي شهدتها مباراة فريقه وطرابزون سبور، والتي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تركيا أو خارجها.

ونشر أكايدين على حسابه الرسمي في "تويتر" بيانا حول "اتهامه" بالبصق على اللاعب المصري محمود حسن "تريزيغيه"، لاعب طرابزون سبور، قال فيه: "تم التلاعب بحركتي. ما حدث (بصق اللاعب في الملعب) عادة لدى كثير من اللاعبين. الهدف من ذلك الافتراء تلويث روح المنافسة والإنسانية في كرة القدم".

وأضاف أكايدين الذي أكد بأن الكاميرا التي صورت ما حدث أخذت اللقطة قصدا من زاويا معينة: "أفوض أمري إلى الله ضد كل من يحاول تلويث المنافسة في كرة القدم والناس بهذا القذف والأسلوب الرخيص في مواقع التواصل"، وفقما نقل موقع "تي آر تي" الإخباري التركي.

ماذا جرى؟

خلال لقاء فنربخشة وطرابزون سبور، في قمة الدوري التركي مساء الخميس، نشرت صور ومقاطع فيديو لأكايدين، وهو يبدو وكأنه بصق على تريزيغيه، أثناء سجود الأخير، احتفالا بهدف سجله.

الواقعة "الصادمة" أثارت جدلا كبيرا في تركيا، ونددت غالبية الجماهير بتصرف أكايدين "غير المبرر".

من جانبه، أصدر طرابزون سبور التركي بيانا، السبت، للتنديد بما قام به أكايدين.

وقال طرابوزن عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" السبت: "هذا أمر مثير للاشمئزاز".

وواصل: "ندين بشدة العمل اللا إنساني ضد لاعبنا تريزيغيه خلال المباراة التي لعبناها مع فنربخشة في 18 مايو 2023. إنه لأمر مخز ومثير للاشمئزاز أن يبصق لاعب كرة القدم ساميت أكايدين على لاعبنا تريزيغيه بينما كان يسجد عقب احتفاله بهدفه".

وشدد على ضرورة أن "يتكافل جميع أصحاب المصالح والاتحاد التركي لكرة القدم وخاصة نادي فنربخشة لاتخاذ إجراءات على الفور".

وأكمل "ندعو المجتمع الرياضي بأكمله للتكاتف ورفض مثل ذلك التصرف العدواني وحماية قيم كرة القدم الحقيقية حتى يمكن إعادة بناء الرياضة على أساس الصداقة والمحبة والاحترام".

وكان تريزيغيه قد سجل من علامة الجزاء، في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بهزيمة فريقه 1-3 أمام فنربخشة.