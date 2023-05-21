العالم اليوم - أصوات الناخبين في الخارج.. هل تحسم السباق الرئاسي التركي؟

انتم الان تتابعون خبر أصوات الناخبين في الخارج.. هل تحسم السباق الرئاسي التركي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 مايو 2023 07:19 صباحاً - انطلقت الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية التركية في الخارج، حيث بدأ الناخبون الأتراك المغتربون السبت، التصويت في جولة الإعادة، وستتواصل عمليات الاقتراع من 20 ولغاية 24 مايو الجاري.

وفي داخل تركيا سيتوجه يوم 28 مايو الجاري، 61 مليون مواطن لصناديق الانتخاب لاختيار الرئيس المقبل لبلادهم، عبر جولة الإعادة والتي هي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ تركيا.

الانتخابات الرئاسية التركية بالأرقام

عدد الأتراك في الخارج يبلغ أكثر من 6.5 مليون شخص، معظمهم يقيمون في بلدان الاتحاد الأوروبي.

يحق لأكثر من 3.4 مليونا منهم، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

الانتخابات الأكبر في الخارج تتم في ألمانيا التي تضم أكبر تجمع للجالية التركية في الخارج، والذي يزيد على 3 ملايين شخص، يحق لقرابة 1.5 مليون منهم التصويت في الانتخابات التركية.

في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، صوت أكثر من 50 في المئة ممن يملكون حق التصويت من أتراك الخارج، وحسب اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أدلى مليون و642 ألفا و721 ناخبا بأصواتهم في مراكز اقتراع أقامتها الممثليات التركية خارج البلاد، و120 ألفا و640 شخصا في البوابات الحدودية منذ 27 أبريل ولغاية 9 مايو خلال انتخابات الخارج.

تجري انتخابات الخارج وفق وزارة الخارجية التركية، في 73 دولة حول العالم.

معركة حامية

رغم أن حظوظ الرئيس الحالي ومرشح حزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، تبدو أقوى للتقدم على صعيد الصوت التركي الخارجي، على منافسه مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو، وفق معطيات الجولة الأولى والانتخابات الرئاسية السابقة.

لكن مراقبين لا يستبعدون حدوث مفاجآت وخصوصا أن المعركة حامية الوطيس بين المرشحين، الأمر الذي يعطي أهمية كبيرة لكل صوت.

صوت الخارج وإحداث الفرق

عن أهمية أصوات الناخبين الأتراك في الخارج بحسم السباق الرئاسي، يقول المحلل المختص في الشؤون التركية أزاد أحمد، في تصريح لموقع "دوت الخليج":