أمريكا والسعودية: هدنة إنسانية فى السودان لمدة 7 أيام

جدة - نرمين السيد - قالت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية فى بيان مُشترك، إن طرفى الاشتباكات فى السودان، "الجيش السودانى والدعم السريع شبه العسكرية"، وقعا فى وقت مُتأخر السبت، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام.





وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين الساعة 9:45 مساء.

وقال البيان: "من المعروف أن الطرفين أعلنا فى السابق عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار لم يلتزما بها".

وأضاف البيان أنه خلافًا للاتفاقات السابقة فإن الاتفاق الجديد الذى تم التوصل إليه فى مدينة جدة السعودية ستدعمه آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف أمريكى وسعودى ودولي.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش و"الدعم السريع" فى منتصف أبريل الماضي، إذ أسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.