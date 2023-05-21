وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين الساعة 9:45 مساء.
وقال البيان: "من المعروف أن الطرفين أعلنا فى السابق عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار لم يلتزما بها".
وأضاف البيان أنه خلافًا للاتفاقات السابقة فإن الاتفاق الجديد الذى تم التوصل إليه فى مدينة جدة السعودية ستدعمه آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، بإشراف أمريكى وسعودى ودولي.
ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش و"الدعم السريع" فى منتصف أبريل الماضي، إذ أسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصًا، وذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والسعودية: هدنة إنسانية فى السودان لمدة 7 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.