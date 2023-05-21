وجاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن الإعلان تضمن دعم القطاعين العام والخاص لمشروع مفاعل وحدات صغيرة فى رومانيا من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار، بما فى ذلك خطاب اهتمام من بنك التصدير والاستيراد الأمريكى لما يصل إلى 99 مليون دولار من برنامج المضاعف الهندسى للبنك.
وتابع البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، أصدر كل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) خطابات اهتمام لدعم محتمل يصل إلى 3 مليارات دولار ومليار دولار على التوالى لنشر المشروع.
وأضاف البيان أنه جنبا إلى جنب مع التعهدات الجديدة من قبل رومانيا، تُظهر هذه الالتزامات قوة التعاون متعدد الجنسيات والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشاريع البنية التحتية التحويلية وستمضى قدما بمشروع مفاعل وحدات الصغيرة الرائد فى رومانيا، استنادا إلى تقنية شركة "NuScale Power LLC" الأمريكية، نحو الانتشار فى عام 2029.
ومن بين الشركاء فى تطوير مشروع محطة مفاعل الوحدات الصغيرة بنك اليابان للتعاون الدولي، /ودى إس/ للملكية الخاصة الكورى الجنوبى وبنك التصدير والاستيراد الأمريكى فرع رومانيا ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسات أخرى.
وتمثل مشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فى مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة الرومانى ، من خلال المساهمة العينية للخبراء النوويين، أول نشاط يركز على الطاقة النووية يتم تنفيذه ضمن منصة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة (PACE).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: 600 مليار دولار استثمارات للبنية التحتية حول العالم بحلول عام 2027 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.