بايدن: 600 مليار دولار استثمارات للبنية التحتية حول العالم بحلول عام 2027

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، خلال مشاركته فى قمة قادة مجموعة السبع فى هيروشيما باليابان، عن خطوات ملموسة لتنفيذ رؤية الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII) لتعبئة 600 مليار دولار بحلول عام 2027 فى استثمارات البنية التحتية حول العالم.





وجاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن الإعلان تضمن دعم القطاعين العام والخاص لمشروع مفاعل وحدات صغيرة فى رومانيا من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات بمبلغ يصل إلى 275 مليون دولار، بما فى ذلك خطاب اهتمام من بنك التصدير والاستيراد الأمريكى لما يصل إلى 99 مليون دولار من برنامج المضاعف الهندسى للبنك.

وتابع البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، أصدر كل من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، والمؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) خطابات اهتمام لدعم محتمل يصل إلى 3 مليارات دولار ومليار دولار على التوالى لنشر المشروع.

وأضاف البيان أنه جنبا إلى جنب مع التعهدات الجديدة من قبل رومانيا، تُظهر هذه الالتزامات قوة التعاون متعدد الجنسيات والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشاريع البنية التحتية التحويلية وستمضى قدما بمشروع مفاعل وحدات الصغيرة الرائد فى رومانيا، استنادا إلى تقنية شركة "NuScale Power LLC" الأمريكية، نحو الانتشار فى عام 2029.

ومن بين الشركاء فى تطوير مشروع محطة مفاعل الوحدات الصغيرة بنك اليابان للتعاون الدولي، /ودى إس/ للملكية الخاصة الكورى الجنوبى وبنك التصدير والاستيراد الأمريكى فرع رومانيا ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسات أخرى.

وتمثل مشاركة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فى مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة الرومانى ، من خلال المساهمة العينية للخبراء النوويين، أول نشاط يركز على الطاقة النووية يتم تنفيذه ضمن منصة الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة (PACE).